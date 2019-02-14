انزلوا بالكمامات.. نصائح الأرصاد للمحتفلين بعيد الحب

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بعد تحذيرات رئيس الأرصاد، بالطبع سيكون هناك من يود أن يواجه الطبيعة ليحتفل بحبه، لذا ننصح أولئك بضرورة ارتداء ملابس شتوية والبعد عن الأماكن النيلية والمفتوحة..

"بكرة عيد الحب -كل سنة وحضرتك طيب- بعض الناس بيجيبوا هدايا وياخدوا مركب في النيل أو يطلعوا على الكورنيش أو القناطر.. ينزلوا ولا يقعدوا في بيتهم أحسن؟"، هكذا طرح عمرو خليل الإعلامي بقناة "دي إم سي"، اليوم الأربعاء، سؤاله على الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، الذي حذر من طقس الغد، وقال إنه سيشهد سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وكذا رياح مثيرة للرمال والأتربة قد تصل إلى حد العاصفة في الأماكن المفتوحة.

رئيس هيئة الأرصاد، قال في مداخلة هاتفية لقناة "دي إم سي"، إنه موجة الطقس السيء، بدأت اليوم في غرب البلاد، وتحديدا في محافظة مطروح والإسكندرية، بانخفاض في درجات الحرارة ونشاط الرياح على بعض الأماكن. وأشار "عبد العال"، إلى أن الموجة السيئة ستقدم إلى داخل البلاد غدا الخميس، من خلال نشاط للرياح مثير للرمال

رئيس هيئة الأرصاد، قال في مداخلة هاتفية لقناة "دي إم سي"، إنه موجة الطقس السيء، بدأت اليوم في غرب البلاد، وتحديدا في محافظة مطروح والإسكندرية، بانخفاض في درجات الحرارة ونشاط الرياح على بعض الأماكن. وأشار "عبد العال"، إلى أن الموجة السيئة ستقدم إلى داخل البلاد غدا الخميس، من خلال نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة قد يصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة والصحراوية، مع فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مشددا على أن ذروة موجة الطقس السيئة ستكون، بعد غد الجمعة. وردا على سؤال حول تحذيرات بشأن النزول للاحتفال بعيد الحب، قال رئيس هيئة الأرصاد: "أنا ضد إني أقول لأي حد ميخرجش مهما كان.. لكن نعمل الاحتياطات، لو كان المكان اللي هتكون فيه به أتربة أتمنى أن ينتشر بيننا ثقافة استخدام الكمامات، كي أحافظ على الجهاز التنفسي الخاص بي. وبنخرج عادي". قبل الفلانتين قبل الفلانتين بعد تحذيرات رئيس الأرصاد، بالطبع سيكون هناك من يحب أن يواجه الطبيعة ليحتفل بحبه، لذا ننصح أولئك بضرورة ارتداء ملابس شتوية أنيقة، والبعد عن الأماكن النيلية، لتجنب الشعور بالبرد والمطر، ويفضل الذهاب إلى السينما وتناول الفشار الساخن، مع مشاهدة فيلم جديد، أو تناول وجبة ساخنة في مطعم مغلق.. اقرأ أيضا: «الفلانتين مايتعوضش».. نصائح للاحتفال في الطقس السيئ نصائح الأرصاد نصائح الأرصاد وتحسبًا لموجة الطقس السيئ، أعلنت هيئة الأرصاد مجموعة نصائح للمواطنين، وهي: 1- إيقاف السيارة على أحد جنبي الطريق خلال العاصفة. 2- فتح النوافذ الجانبية لسيارتك ولو بنسبة بسيطة أثناء وجود ضباب حتى تتمكن من سماع ما يحدث بالخارج. 3- عدم استخدام مصابيح الضباب الخلفية للسيارة في أثناء المطر لأنها يمكن أن تخفي أضواء المكابح لسيارتك، وبالتالي قد تسبب في ارتباك السائقين خلفك. 4- إذا كنت تقود سيارتك في حالة هطول أمطار غزيرة في الليل، ضع في اعتبارك أن قطرات المطر على الزجاج الأمامي تكسر الضوء، ويمكن أن تعوق مشاهدتك للطريق. 5-تجنب الخروج في الطقس السيئ والمشي تحت الأمطار. 6-الشمسية والقفازات، الإسكارف أو "الكوفية" والجاكت أسلحتك ضد الأمطار. 7-احذر الجلوس بالملابس المبللة، بعد التعرض للأمطار. 8-تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين "سي"، لتقوية مناعتك. 9-عند التعرض للبلل، احصل على حمام دافئ فور العودة للبيت. 10-تناول المشروبات العشبية الساخنة. اقرأ أيضا: فى عيد الحب.. فاتورة مصر من استيراد هدايا الفلانتين أما درجات الحرارة المتوقعة غدا فهي: أما درجات الحرارة المتوقعة غدا فهي: القاهرة 11 16 شبين الكوم 10 16 طنطا 9 16 دمنهور 9 15 الإسكندرية 8 15 بلطيم 12 16 Advertisements مطروح 8 16 السلوم 7 15 سيوة 7 15 بورسعيد 14 17 دمياط 12 16 الزقازيق 10 16 الإسماعيلية 10 17 السويس 11 16 العريش 8 17 رفح 7 16 رأس سدر 12 18 نخل 2 17 نويبع 14 20 طابا 12 18 كاترين 1 10 الطور 10 19 شرم الشيخ 15 23 الغردقة 12 22 مرسى علم 13 23 الفيوم 8 16 بني سويف 8 16 المنيا 7 17 أسيوط 8 17 سوهاج 9 18 قنا 9 20 الأقصر 10 21 أسوان 11 22 أبو سمبل 11 21 الوادي الجديد 7 19

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