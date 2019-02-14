شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة الضرائب تصدر تعليمات بمحاسبة أصحاب "التوك توك" ضريبيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، التعليمات التنفيذية رقم 1 لسنة 2019، بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط مركبات "التوك توك"، وذلك بعد دراسة شاملة لهذا النشاط. Advertisements وينفرد ”الخليج 365” بنشر التعليمات التنفيذية، والتى نصت على أسس الإيراد اليومى، وعدد أيام العمل السنوية، ونسبة صافى الربح.

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