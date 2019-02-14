شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: نسعى لزيادة رقعة العمران 14% وتوفير سكن وعمل لائقين للمصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه سيعمل على الخطة القومية التى وضعتها الوزارة مسبقاً،واكمال خطة العمل فى إنشاء مدن الجيل الرابع لتحقيق الهدف الاستراتيجى فى التوسع العمرانى، موضحاً أننا كمصريين نعيش على قرابة 7% من المساحة الكلية، وهدفنا هو أن نصل إلى 14% من مساحة المعمور.

وأضاف "الجزار"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "كل يوم"، الذى تقدمه الإعلامية خلود زهران، عبر فضائية "ON E"، أنه تم اختيار أماكن المدن الجديدة بعناية شديدة وبالترابط مع شبكة الطرق القومية وفق المخطط القومى للتوسع العمرانى ، مشيراً إلى أنه سيعمل على رفع كفاءة المدن المصرية القديمة.

ولفت وزير الإسكان الجديد، إلى أن المدن العمرانية الجديدة تهدف فى المقام الأول إلى توفير سكن يليق بالمصريين، إلى جانب توفير فرص عمل لهم بالقرب من أماكن عملهم.