شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: زيادة معاشات الصحفيين أول قرارات المجلس والنقيب فور انتخابهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمرشح لمنصب نقيب الصحفيين، رسالة إلى أعضاء جدول المعاشات فى نقابة الصحفيين، أكد فيها أن زيادة المعاشات ستكون أول قرارات المجلس والنقيب فور انتخابهما.

وجاء نص الرسالة :

"أخوتى وأساتذتى الكرام لم أستطع النوم قبل أن أطمئنكم وأؤكد لكم أنكم دومًا فى القلب، و"على الرأس"، وحقكم المشروع فى زيادة محترمة فى قيمة معاشكم من نقابتكم محفوظ، والدعم الحكومى الذى سيمول هذه الزيادة على وشك الإقرار، وسيكون هذا -بإذن الله- أول قرارات المجلس والنقيب فور انتخابهما، ولا قيمة مادية -مهما بلغت- توفيكم حقكم أيها "الرواد" الكرام".