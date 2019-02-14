شكرا لقرائتكم خبر عن على عبدالعال يستمع لآراء 221 نائبا بجميع التيارات الحزبية فى تعديل الدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث اليوم على مدى ثلاث جلسات عامة 221 نائبا، حيث أبدوا رأيهم فى مبدأ تعديل الدستور.

وحرص الدكتور على عبد العال للاستماع لكافة الآراء من أغلبية وأقلية، وأعطى الفرصة للجميع للحديث بدون تدخل، وأغلق فى نهاية الجلسات التى استمرت 10 ساعات باب المناقشة فى مبدأ تعديل الدستور، على أن يتم التصويت غدا نداءً بالاسم.

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وكان الدكتور عبد العال حدد طريقة وأسلوب المناقشات داخل الجلسة العامة فى التعديلات الدستورية والتى تمت على ثلاث جلسات، وقال إن نظام الحديث سيكون بالبدء بالاستماع لممثلى الهيئات البرلمانية بحسب حجمها وعدد المقاعد الحاصلة عليها، ثم نستمع لباقى الأعضاء، مضيفا: "سوف نراعى التوازن والتنوع بحيث يتحدث اثنان من الأغلبية ثم واحد من المعارضة، وسوف نخصص لكل متحدث من رؤساء الهيئات البرلمانية ثلاث دقائق وباقى الأعضاء دقيقتين".

وطالب عبد العال من النواب الالتزام بالقواعد والوقت المحدد، مؤكدا عدم جواز مقاطعة أى نائب لعضو يتحدث، وقال عبد العال سوف أحمى أى نائب فى إبداء رأيه طبقا للائحة.

يذكر أن غدا سيتم التصويت على الموافقة على مبدأ تعديل الدستور نداءً بالاسم وبموافقة أغلبية أعضاء المجلس.