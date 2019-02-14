أخبار مصر | ننشر حقائق جديدة عن أزمة "العنبريين"... الآثار وافقت في 2005 على نزع ملكية العقار لصالحها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر حقائق جديدة عن أزمة "العنبريين"... الآثار وافقت في 2005 على نزع ملكية العقار لصالحها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة "الخليج 365" الإلكترونية على تفريغ لإحدى محضر جلسات اللجنة الدجائمة للآثار، وهي المختصة بشؤون تسجيل المباني الأثرية، وغيرها من كل أمر يتعلق في قطاعات الآثار المختلفة، وجاء محضر الجلسة في النهاية بلنزع ملكية العقار 88 سابقًا 84 حاليًا والمعروف بوكالة العنبريين، وهو ما يعني أنه كانت هناك نية لتسجيل الأثر، وجاء نص المحضر كالآتي:

"بشأن قرار السيد الأستاذ الدكتور الأمين العام رقم 3637 بتاريخ 11122005م، بتشكيل لجنة لدراسة جميع النواحي الأثرية والفنية بشأن العقار رقم 88 سابقًا شارع المعز لدين الله 84 حاليًا، وكذا العقار الكائن على ناصية شارع المعز وشارع الحمزاوي الصغير، والصادر بشأنهما قرار محافظ القاهرة رقم 811 لسنة 2005، وكذا دراسة الوجهات الخارجية للمدرسية الأشرفية من كافة الجوانب الأثرية والأقتصادية".



,تم عرض أعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم 3637 علي السيد رئيس قطاع الأثار الإسلامية والقبطية وتم دراسة ما جاء بمحضر اللجنة المحرر بتاريخ 25 ديسمبر 2005 والذى جاء فيه:



أولًا: بالنسبة للإشغالات

- إخلاء نهائى للأكشاك الخشيبة والإشغالات حول مدرسة الأشرفية طبقًا للكشوف المقدمة والمعتمدة من السيد مدير عام أثار شمال القاهرة "الجمالية"، والسيد مدير عام المساحة والأملاك والتنسيق مع محافظة القاهرة لإيجاد أماكن بديلة للأكشاك لاظهار الواجهات الأثرية وتأمين الأثر.

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- بالنسبة للمحلات الموجودة أسفل مدرسة الأشرفية والمملوكة للأوقاف يتم تغيير الأنشطة بما يتلائم مع طبيعة الأثر وعدم الإضرار به.

- تتولى المنطقة مع إدارة التعديات والمساحة والأملاك أتخاذ الأجراءات القانونية فى هذا الشأن.



ثابيًا: الموافقة على السير فى الإجراءات القانونية لنزع الملكية للعقارات أرقام 84 حاليًا 88 سابقًا شارع المعز لدين الله الفاطمي، والذي يحمل رقم 14 ش المعز لدين الله، و25 شارع الحمزاوي الصغير.

وكذا العقار الكائن على ناصية شارع الحمزاوي الصغير وشارع المعز لدين الله الفاطمي، والذى يحمل على الخريطة المساحية رقم 16 شارع المعز لدين الله، والصادر لهما قرار السيد محافظ القاهرة رقم 811 لسنة 2005 بالاستيلاء المؤقت، وذلك لأهمية المدرسة الأشرفية من الناحية الأثرية والتاريخية وموقعها المميز بشارع المعز لدين الله ومنطقة القاهرة وذلك فى حالة توافر الأعتمادات المالية اللازمة لنزع الملكية وتعويض الشاغلين على أن تسلم الأرض والعقار خالية تمامًا للمجلس الأعلى للأثار من جميع الإشغالات بمعرفة محافظة القاهرة وذلك لإعادة تأهيل الأرض واستخدامها فى أغراض تتناسب مع البيئة المحيطة للأثار المسجلة والطابع المعمارى للمنطقة التاريخية مع عرض الموضوع على اللجنة الدائمة للموافقة.



رأي القطاع: الموافقة على البند ثانيًا من المحضر الخاص بنزع الملكية شريطة أن يتم تنفيذ البند الأول من المحضر الخاص بالإشغالات طبقًا لما جاء بمحضر اللجنة المعنية لتأمين الأثر.

القـــرار: الموافقة

