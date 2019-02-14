أخبار مصر | عمال النقل البري يطالبون بضرورة تعديل الدستور لتوفير المناخ الأمن واحتياجات الدولة نحو مستقبل أفضل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمال النقل البري يطالبون بضرورة تعديل الدستور لتوفير المناخ الأمن واحتياجات الدولة نحو مستقبل أفضل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ممثلو عمال النقل البري في اجتماعهم، برئاسة النائب جبالي المراغي، رئيس النقابة العامة ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تاييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعربوا عن سعادتهم بانتخاب الرئيس رئيسا للاتحاد الإفريقى بما يعظم من مكانة مصر وجعلها فى الصفوف المتقدمة لدول العالم.

استعرض ممثلو عمال النقل البرى الاجراءات والقرارات التى اتخذها مجلس النواب بشان التعديلات الدستورية فى ضوء ما عرضه النائب رئيس النقابة العامة ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، واكدوا ضرورة تعديل بعض مواد الدستور بما يتلاءم وحجم الانجازات التنموية والمشروعات العملاقة وهذه التعديلات سوف تحقق امال وطموحات الشعب والتمثيل الحقيقى للعمال والفلاحين والمراة فى كافة المجالس النيابية والمحلية المرتقبة.

وأعلنت اللجنة النقابية لعمال النقل البرى بمحافظة الغربية برئاسة حسين نجيب نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الوقوف خلف القيادة السياسة لدعم مسيرة العمل والتنمية، مؤكدين ضرورة تعديل الدستور لتوفير المناخ الأمن واحتياجات الدولة المصرية نحو مستقبل أفضل.