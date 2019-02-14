انت الان تتابع رشوان: الموافقة على زيادة بدل الصحفيين إلى 2100 جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمرشح على منصب نقيب الصحفيين، إنه حصل على موافقة رسمية من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية الدكتور محمد معيط على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بنسبه 25% ليصل إلى 2100 جنيه. وأضاف رشوان، في تصريح لمحرري الصحف والمواقع الإلكترونية، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم دعم ميزانية النقابة بمبلغ مالي والحكومة تقوم بدراسته حاليا. وأوضح أنه سيسعى لتحديد موعد إقراره رسميا، موجها الشكر لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.

وعقد رشوان، اليوم، اجتماعًا مع أعضاء مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية لبدء حملته الانتخابية. ودار حوار بين خبراء وباحثي المركز مع رشوان بشأن البرنامج الانتخابي، وتم طرح مجموعة من الأفكار والمقترحات عن تفعيل بعض النقاط التي يمكن تنفيذها بعد فوزه، واختتم اللقاء بإعلان أعضاء المركز الدعم الكامل

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