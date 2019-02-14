انت الان تتابع صديق العيسوي يعلق على «زيادة بدل الصحفيين» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال صديق العيسوي الصحفي بجريدة التحرير، والمرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت السن، إن تصريحات ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمرشح على منصب نقيب الصحفيين، بخصوص زيادة قيمة بدل التكنولوجيا للصحفيين بنسبة 25%، لو صح ذلك، فإنه يكون قد حسم منصب النقيب لصالحه تماما. وأضاف "العيسوي"، أن عددا كبيرا من الصحفيين يعيشون أسوأ أوضاعهم الاقتصادية نتيجة غلق العديد من الصحف وقرارات الفصل التعسفي التى طالت عشرات بل مئات الصحفيين خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح "العيسوي" أن دور نقابة الصحفيين خلال الفترة الماضية، لم يكن على المستوى المطلوب رغم بعض الإنجازات التى تحققت، لذلك يجب إعادة النظر فى الأجور، حتى يواكب دخل الصحفى الظروف الاقتصادية. وتابع: "الصحفي ليس له مكان عمل ثابت، وأحيانًا يضطر للانتقال بين أماكن متعددة لتغطية حدث واحد، وأن عددا كبيرا من
وأوضح "العيسوي" أن دور نقابة الصحفيين خلال الفترة الماضية، لم يكن على المستوى المطلوب رغم بعض الإنجازات التى تحققت، لذلك يجب إعادة النظر فى الأجور، حتى يواكب دخل الصحفى الظروف الاقتصادية.
وتابع: "الصحفي ليس له مكان عمل ثابت، وأحيانًا يضطر للانتقال بين أماكن متعددة لتغطية حدث واحد، وأن عددا كبيرا من الصحفيين يعمل فى أكثر من مكان لسد متطلباته المعيشية، ويتوجب توفير حياة كريمة لهم، والعمل على منح الصحفيين حصانة قانونية خلال ممارسة أعمالهم الميدانية، لأنهم يعملون للصالح العام ومضاعفة بدل التكنولوجيا لهم، ضرورة لكي يواكبوا معدلات التضخم الاقتصادية المرتفعة بالمجتمع".
واختتم: "استمرار تلك الأجور المتدنية لعدد كبير منهم يشكل خطرا على المهنة ككل، وعلى الدولة بأكملها".
اقرأ أيضا: رشوان: الموافقة على زيادة بدل الصحفيين إلى 2100 جنيه
كانت هذه تفاصيل خبر صديق العيسوي يعلق على «زيادة بدل الصحفيين» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.