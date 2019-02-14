أخبار مصر | السكة الحديد تعدل مواعيد 13 قطارا أول مارس (تعرف عليها)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السكة الحديد تعدل مواعيد 13 قطارا أول مارس (تعرف عليها) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المهندس أشرف رسلان، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن الهيئة قامت بتعديل مواعيد مسير 13 قطار بالوجه القبلي على خط القاهرة - السد العالي.

وأضاف "رسلان"، في تصريحات خاصة للفجر، أن سبب هذه التعديلات يرجع لوجود أعمال تطوير وتحديث للإشارات والمزلقانات على بعض مناطق على هذا الخط.

وأوضح رئيس الهيئة أن هذه القطارات تشمل:

- قطار رقم 832 إكسبريس القاهرةأسوان

- قطار رقم 156 ركاب الجيزةالواسطي

- قطار رقم 152 ركاب الجيزةالفيوم

- قطار رقم 756 ركاب الأقصرإدفو

- قطار رقم 972 إكسبريس القاهرةاسيوط

- قطار رقم 934 مكيف الإسكندريةالأقصر

- قطار رقم 976 مكيف القاهرةالاقصر

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- قطار رقم 2006 مكيف القاهرةأسوان

- قطار رقم 872 مكيف القاهرةاسيوط

- قطار رقم 890 مكيف القاهرةسوهاج

- قطار رقم 188 إكسبريس القاهرةالسد العالي

- قطار رقم 90 إكسبريس القاهرةالسد العالي

- قطار رقم 973 إكسبريس اسيوطالقاهرة

جدير بالذكر أن المهندس أشرف رسلان عقد، صباح اليوم، اجتماعا مع قيادات الهيئة ومديرى المناطق المنتشرة على طول شبكة السكك الحديدية لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات تقوم بها الهيئة خلال هذه المرحلة والتى تتضمن تطوير نظم الإشارات والمزلقانات وتجديدات وصيانة السكك وتطوير المحطات بالإضافة إلى مشروعات الوحدات المتحركة من جرارات وعربات.للعمل على تحسين مستوى الخدمة وانتظام حركة مسير القطارات.

وأكد رئيس الهيئة خلال الاجتماع مع مديري المناطق، بضرورة الاهتمام بالصيانة الدورية للوحدات المتحركة والسكك والإشارات وعمل سيناريوهات على الواقع وإزالة أي معوقات تؤثر بالسلب على تقدم الاعمال فى تنفيذ المشروعات، في نطاق كل منطقة، بالإضافة إلى تكثيف المرور والتفتيش المفاجئ على العاملين بالوظائف الحرجة من طوائف التشغيل للتأكد من اتباع الإجراءات المرتبطة بسلامة وأمان مسير القطارات.

مشددا على مديرى المناطق بضرورة المتابعة المستمرة لمشروعات الهيئة الجارى تنفيذها فى نطاق كل منطقة والمتضمنة مشروعات كهربة الإشارات والمحطات والمزلقانات وتجديدات السكك لزيادة عوامل الأمان فى مسير القطارات.

كما وجه رئيس الهيئة، مديري المناطق، بضرورة متابعة انتظام حركة مسير القطارات وسلامة مسيرها كلا داخل حدود منطقته والإشراف على جميع العاملين بالمنطقة من كافة المستويات ومتابعة تنفيذ القرارات وتقييم المستويات الإشرافية داخل كل منطقة، ومحاسبة المقصرين في حالة وجود أى تقصير بالأداء.