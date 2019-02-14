مصر | أمن الجيزة يكشف كواليس سقوط عصابة سرقة أصحاب الجنسيات العربية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة يكشف كواليس سقوط عصابة سرقة أصحاب الجنسيات العربية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، عن تفاصيل سقوط أخطر تشكيل عصابي بالجيزة، تخصص في سرقة الأشخاص أصحاب الجنسيات العربية، وانتحاله صفة رجال شرطة، بالهرم.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من 'خالد.ا. ا'، 28 سنة، موظف بالمملكة العربية السعودية، 'امين. ع. ا. ا'، 25 سنة، بدون عمل، سعوديان الجنسية ومقيمان 243 شارع الهرم، دائرة القسم، بانهما حال تواجدهما بالشقة سكنهما وصحبتهما احدي الفتيات، فوجئا بتواجد شخصان داخل الشقة واستوليا منهما علي هواتف محمولة ومبالغ مالية، عملات مختلفة، وفرا هاربين صحبة الفتاة.

وبتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، اسفرت عنه جهود البحث إلى تحديد المتهمين وهم كلا من مصطفي م ع ا، مصطفي م م ع، محمد ح م ح، دينا م س م ا، وجميعهم مقيمين الطوابق فيصل دائرة القسم، وتمكنت قوة أمنية من ضبطهم واعترافهم بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع "رضا م ع ح" وضبط الأخير بانتحاله صفة رجل شرطة وسرقة مبلغ مالي من أحد المواطنين بطريق الفيوم دائرة قسم الهرم و11 اخرين، وضبط المتهمين وبحوزتهم 2 بندقية خرطوش واعترافهم بتكوينهم تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين وانتحالهم صفة رجل شرطة حيث استدرجو احد المواطنين بادعاء استبدال مبالغ مالية الي طريق الفيوم، دائرة قسم الهرم مستقليين ثلاث سيارات، تم ضبط اثنين منهم واستولوا منه علي مبلغ ثلاثة ملايين جنية واقتسموها فيما بينهم، وارشدو عن مبلغ مليون واربعمائة واربعون الف جنيه والتوصل للمجني عليه ويدعي زكي ع ح ص، 61 سنة، بالمعاش ومقيم فيلا 12 العبور القليوبية والذي ايد ماجاء باعترافاتهم وعلل عدم تحريرة محضر خشية مسائلتة عن مصدر المبلغ المالي.

وتم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.