شكرا لقرائتكم خبر عن البابا ينعى أسقف البحر الأحمر من وادي النطرون: «أراحه الله من الأتعاب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأربعاء، نيافة الأنبا ثاؤفيلس أسقف البحر الأحمر، الذي تنيح مساء الثلاثاء.

وقال قداسة البابا، في عظته باجتماع الأربعاء الأسبوعي المنعقد في مركز لوجوس البابوي بوادي النطرون: «يعز علينا انتقال نيافة الأنبا ثاؤفيلس أسقف البحر الأحمر بعد فترة صراع طويلة مع المرض، لكن الله أراحه من هذه الأتعاب»، ومن المنتظر أن تقام صلاة التجنيز للأسقف المتنيح غدًا في الكنيسة البطرسية بالعباسية.

وتنيح الأنبا ثاؤفيلس، مساء أمس الثلاثاء، بعد أكثر من ٢٦ سنة أسقفًا للبحر الأحمر.