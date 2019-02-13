شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان الجديد: نهدف إلى مضاعفة المساحة المعمورة في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، إن الدولة كانت في حاجة لعاصمة حضارية جديدة، تؤدي دورها على المستوى السياسي والتقني، تأهلها لتوفير مناخ جيد لممارسة الأعمال.

وأعلن «الجزار» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج «كل يوم» المذاع على فضائية «أون أي»، أن العاصمة الإدارية تلعب دور هام، كونها عاصمة مصر القادمة، والتي تتيح للدولة الاهتمام والتفرغ للعاصمة القديمة وتطويرها.

وذكر أن القاهرة تحتوي على العديد من المعامل الأثرية والتراث المتراكم على مر العصور، حيث يسعي الدولة للأهتمام والمحافظة عليه من خلال عدد من الخطط الهامة.

وأوضح أن المدن الجديدة التي تقوم الدولة على إنشائها تعمل على توفير فرص عمل ضخمة للشباب، عوضا عن إتاحة فرصة للحكومة بالاهتمام بالمدن والمناطق السكنية القديمة، من خلال تطويرها وهيكلتها بشكل حضاري يتيح لها الاستمرارية.

وأوضح أن شبكة الطرق القومية التي تنشأ وتتطور بشكل مستمر، تخدم المدن الجديدة وتربطها بالمناطق والمدن الأخري، مشيرا إلى أن كل خطوة للحكومة تقوم على دراسة كاملة ومخطط موضوع.

وأضاف، أن خطة مضاعفة المساحة المعمورة تخدم طبقة كبيرة من المواطنين، خاصة مع توفير فرص عمل جديدة للشباب.

وشدد على أنه مستمر في خطة الدولة الخاصة بالوزارة، حيث كان ضمن طاقم عملها، منوها بأنهم يعملون على مشروعات مدن الجيل الرابع؛ لتحقيق الهدف القومي الكبير المرجو منها، وهو مضاعفة المعمور الحالي الذي تعيش عليه مصر اليوم.

وأشار إلى أن المصريين يعيشون على 7% فقط من مساحة مصر الكلية، ما تسبب في وجود صعوبة حالية في إعالة الشعب على المستوى الإقتصادي، بسبب التكتلات السكنية الكبرى، عوضا عن وجود صعوبة في توفير فرص العمل.

وأكد أنهم يهدفون إلى مضاعفة المساحة المعمورة في مصر، من خلال المشروعات الكبري التي تقوم الدولة عليها، حيث أن هناك مجموعة كبرى من المدن الجديدة.