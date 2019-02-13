شكرا لقرائتكم خبر عن عزمي مجاهد: السيسي «رسول الحب» في العصر الحديث (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الإعلامي عزمي مجاهد، إن الشعب المصري يصدر الحب للعالم منذ أول ظهور للرئيس عبدالفتاح السيسي في الإعلام، بعدما أنقذ مصر مع جيشنا من الأشرار.
وأضاف «مجاهد» في برنامجه «مع عزمي» عبر فضائية «الرافدين+»، إن «السيسي الآن هو رسول الحب ولا يترك أي مناسبة أو مؤتمر إلا ويتحدث عن الحب، العالم لن يعيش بسلام إلا بتحقيق العدالة ونشر الحب بين الشعوب».
وأشار إلى أن الرئيس السيسي عندما يتحدث يدعونا لحب بعضنا البعض، مضيفا: «لو محبيناش بعض مكناش نزلنا في 30 يونيو، ولا وقفنا بجانب مصر، الحب جمعنا والسيسي كان سببًا رئيسيًا في جمعنا في حب الوطن، السيسي يعشق تراب مصر».
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