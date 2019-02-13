شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يحيل واقعة وفاة سيدة أثناء عملية ولادة للنيابة العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الأربعاء، إحالة واقعة وفاة سيدة أثناء إجراء عملية قيصرية داخل مستشفى الفرافرة المركزي، إلى النياية العامة، للتحقيق في الواقعة وتحديد سبب الوفاة من قبل الطب الشرعي.

كانت إحدى السيدات توفيت منذ ثلاثة أيام داخل مستشفى الفرافرة المركزي أثناء إجراءها عملية ولادة قيصرية داخل غرفة العمليات بالمستشفى، واتهم ذووها المسؤولين بالمستشفى بالإهمال الجسيم نتيجة إعطائها جرعة بنج غير منضبطة، أدت لسوء حالتها ووفاتها داخل غرفة العمليات، مطالبين بمحاسبة المسؤولين.

من جانبه أكد مستشفى الفرافرة المركزي في بيان، أن السيدة المتوفّاة حضرت للمستشفى مصابة بانفجار جيب للمياه، وتم حجزها وإجراء الإسعافات اللازمة، إلا أن الحالة لم تتحسن، وقرر الأطباء إجراء عملية قيصرية عاجلة، ولكن حدثت مضاعفات بسبب حدوث صدمة تحسسية وفشل محاولات التخدير النصفي، بسبب إصابتها بالسمنة المفرطة، وأصيبت بهبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب.