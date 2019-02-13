"نداءً بالاسم".. مجلس النواب يصوت على طلب تعديل الدستور غدًا​

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

يصوت مجلس النواب غدًا الخميس، خلال الجلسة العامة التي تبدأ في العاشرة صباحًا (نداءً بالاسم) على طلب اللجنة العامة بالمجلس بتعديل بعض مواد الدستور.

وقال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال - في ختام الجلسة العامة الثالثة للمجلس مساء اليوم - إن التصويت على طلب التعديل للدستور سيكون نداءً بالاسم لنواب البرلمان تمهيدًا لإحالة الطلب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وكان المجلس استمع على مدار ثلاث جلسات عامة اليوم لآراء النواب من جميع التيارات الحزبية والمستقلين والمعارضين دون إقصاء وأتاح الفرصة وفق ضوابط اللائحة الداخلية للجميع في إبداء الآراء بحرية.