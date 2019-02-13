انت الان تتابع هل 60 يوما لـ«الحوار المجتمعي» حول الدستور إلزامية؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس البرلمان: أتعهد بفتح حوار مجتمعى واسع حول التعديلات.. «عبد النبي»: عدم الالتزام بمدة الـ60 يوما كاملة يعد انتهاكا للدستور.. الإسلامبولي: مدة 60 يوما إلزامية

خلال الأيام الماضية كثر الحديث عن التعديلات الدستورية، وأحدثت حالة من الجدل بين المؤيدين والمعارضين، ولكن بعيدا عن تلك الحالة هناك جانب آخر فى الأوساط السياسية يتحدث عن المواعيد التى حددتها المادة 226 من الدستور لمناقشة التعديلات، خاصة بعد أن تم تقديم موعد مناقشة تقرير اللجنة العامة حول التعديلات الدستورية المقترحة، ليتم اليوم الأربعاء، بدلا من الأحد المقبل، تمهيدا للموافقة عليه لإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، الأمر الذى يعتبره البعض تسريعا فى وتيرة الانتهاء من التعديلات قبل المدد المحددة دستوريا.

وتنص المادة 226 من الدستور، على أن «لرئيس الجمهورية، أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب

وتنص المادة 226 من الدستور، على أن «لرئيس الجمهورية، أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا، أو جزئيا بأغلبية أعضائه. وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.

وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات».

خلال 60 يوما

شرح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، مراحل تعديل الدستور كالتالي: «تقديم طلب التعديل إلى رئيس المجلس والذى يقوم بإحالته للجنة العامة، وتقوم اللجنة بإعداد تقرير عن مبدأ تعديل الدستور لعرضه على المجلس وهو المعروض اليوم، ويناقش المجلس تقرير اللجنة العامة عن مبدأ التعديل، وعند الموافقة عليه يحال للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وتقوم اللجنة الدستورية والتشريعية، بإعداد تقرير عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال 60 يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها، وبعد موافقة النواب على التعديلات، تعرض على الشعب للاستفتاء عليها».

وتعهد عبد العال، بفتح حوار مجتمعى واسع حول التعديلات المطروحة، يشمل جميع فئات الشعب ومكوناته، كما ستشمل المناقشات جميع الآراء والاتجاهات، قائلا: «سوف نسمح للجميع بالتعبير عن وجهات نظرهم بصدر مفتوح، وعقل واعٍ، وآذان مصغية راغبة فى الفهم والإدراك، وسوف تكون الإجراءات على أكبر قدر من الشفافية والوضوح».

وأكد رئيس مجلس النواب أن رئيس المجلس وأعضاءه الموقرين سيقومون بمراعاة الإجراءات على أكمل وجه لصالح هذا الوطن، طمعا فى الإصلاح السياسى والدستورى المنشود، والبرلمان يسير في إجراءات تعديل الدستور، لا يضع نصب عينيه إلا المصلحة العليا فى مفهومها الأعم والأشمل. (اقرأ أيضا: عبد العال: إجراءات تعديل الدستور بـ«وازع وطني»)

مدة 60 يوما «بعد وليس خلال»

فى المقابل قال الدكتور فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري، إن نص المادة 226 لا يجوز فيه التفسير أو التأويل أو العبث أو الشطط، لأن فقرات النص واضحة، وبينت أن مدة الـ30 يوما الأولى غير إلزامية والخاصة بالموافقة المبدئية على مشروع التعديلات الدستورية.

وأضاف عبد النبي، فى تصريح لـ«التحرير» أن مدة الـ60 يوما الموجودة فى الفقرة الرابعة إلزامية، لأن المشرع أوضح أنها «بعد وليس خلال» كما فى الفقرة السابقة، لأن نص الفقرة أوضح جواز التقديم فى الفقرة الأولى والفقرة الخاصة بالاستفتاء والعرض على الشعب فقط.

وتابع : «ورئيس الجمهورية هو من يدعو الشعب إلى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وفقا لنص المادة 157 من الدستور»، وتنص هذه المادة على أنه «لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور. وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة، وجب التصويت على كل واحدة منها».

وأوضح الفقيه الدستوري، أنه في حالة عدم الالتزام بمدة الـ60 يوما كاملة لمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة، سيعد ذلك جريمة انتهاك للدستور، وهذه مسئولية النائب العام، وفقا لنص المادة 189 من الدستور، والتى تنص على أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. (اقرأ أيضا: رؤساء الهيئات البرلمانية: موافقون على تعديل الدستور)

60 يوما إلزامية

وفى نفس السياق، قال عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري، إن النص الدستوري في المادة 226 لا يجوز معه التفسير أو التأويل، والالتزام بمدة الـ 60 يوما لمناقشة التعديلات الدستورية المطروحة إلزامي، لأن طلب التعديلات يناقش خلال 30 يوما، وإذا تم رفضه كأنه لم يكن، وإذا وافق المجلس على الطلب، يبدأ مناقشته بعد 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب.

وأوضح الإسلامبولي أن مدة 60 يوما إلزامية وفقا للدستور، وفى حالة عدم الالتزام بهذه المدة فى مناقشة التعديلات الدستورية، فإن ذلك يعد مخالفة واضحة من البرلمان.

وفى سياق متصل قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إن غدا الخميس سيخصص من أجل الموافقة على مشروع التعديلات من حيث المبدأ والتي ستكون من النواب «نداءً بالاسم»، إذ وصف رئيس البرلمان، جلسات اليوم وغدا، بأنها «تاريخية»، داعيا النواب إلى التحلي بالهدوء والالتزام بالتقاليد البرلمانية العريقة. (اقرأ أيضا: عبد العال: الموافقة على تعديل الدستور بالاسم غدا)