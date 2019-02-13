انت الان تتابع ضياء رشوان يطلق شعار حملته بانتخابات «الصحفيين» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عقد الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمرشح لمنصب نقيب الصحفيين، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع أعضاء مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية لبدأ حملته الانتخابية. ودار حوار بين خبراء وباحثين المركز مع رشوان بشأن البرنامج الانتخابي، وتم طرح مجموعة من الأفكار والمقترحات عن تفعيل بعض النقاط التي يمكن تنفيذها بعد فوزه، واختتم اللقاء بإعلان أعضاء المركز الدعم الكامل للكاتب الصحفي ضياء رشوان. وتقدم رشوان الأحد الماضي، بأوراق ترشحه إلى اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، وذلك للترشح على منصب النقيب.

وأطلق رشوان شعار حملته الانتخابية في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، التي يخوضها على منصب النقيب، بعنوان: "لم الشمل وهيبة النقابة". ومن المقرر أن يعقد رشوان أولى لقاءاته الصحفية، بعد تقديم أوراق ترشحه رسميا للجنة المشرفة على انتخابات النقابة المقبلة، مع محرري ملف النقابة عصر اليوم، بمقره الانتخابي