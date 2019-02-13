شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة»: رفع الإشغالات حول محطة مترو فيصل.. وتطوير شارع المنشاوي في بولاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة من رفع جميع إشغالات المحلات التجارية والباعة الجائلين بمحيط محطة مترو فيصل وشارع محمد صديق المنشاوي، بحي بولاق الدكرور.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الأعمال تأتي في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية بنطاق المحافظة واستعادة المظهر الحضاري استعدادا لبدء أعمال الحفر الخاصة بمترو الأنفاق بشارع الأهرام وتهيئة جميع قطاعات المحافظة لاستقبال الكثافات المتوقعة في أعداد الزائرين والوافدين بعد انتهاء أعمال التطوير الخاصة بالمنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة ومحيطها.

وأضاف المحافظ أن المنطقة المحيطة بمحطة مترو فيصل عانت خلال الفترة السابقة من تشوهات وتعديات عديدة وكان من الضروري فرض النظام واستعادة المظهر الحضاري للمنطقة عن طريق إزالة التعديات وإشغالات الباعة الجائلين وإقامة موقف حضاري لسيارات المدن والأقاليم.

من جانبه أشار أسامة السقعان رئيس حي بولاق الدكرور أن الأعمال شملت رفع الإشغالات والباعة الجائلين وتوسعة الشارع بعد إزالة الجزيرة الوسطى وإزالة جزء من الرصيف وتنفيذ أعمال تجريد وتسوية للشارع لتهيئته لسير السيارات والمارة.

وأضاف رئيس حي بولاق الدكرور أنه وبالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة تم دهان سور شركة الكهرباء بالشارع وجاري رفع كفاءة الإنارة واستبدال الأعمدة المتهالكة بأخرى جديدة للحفاظ على المظهر الجمالي.