شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «النواب»: الاستماع لآراء 400 نائب بشأن التعديلات الدستورية.. والتصويت غدًا بالاسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إنه تم الاستماع إلى 400 نائب بشأن التعديلات الدستورية التي شهدتها جلسة اليوم بمجلس النواب.

وأضاف وهدان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن التصويت على الموافقة على التعديلات الدستورية ستكون في جلسة غد الخميس التي ستبدأ في الساعة العاشرة صباحا وستتم عبر النداء على النواب واحدا تلو الآخر بهدف إحالتها إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس وفتح حوار مجتمعي في ذلك الأمر.

وتابع أن جلسة اليوم شهدت عقد 3 جلسات في يوم واحد ولم يتم منع أي عضو في المجلس في إبداء رأيه أو استقطاع كلمته من داخل البرلمان.

وأشار إلى أن الديمقراطية هي احترام آراء الأقلية والانسياق إلى رأي الأغلبية، موضحا أن العديد من الدول قامت بإجراء تعديلات دستورية على موادها وهي شؤون خاصة للدول التي تجريها.