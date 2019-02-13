شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: التعديلات الدستورية إصلاح سياسي تحتاجه مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد النائب سامي رمضان، عضو مجلس النواب، موافقته على التعديلات الدستورية.

وقال «رمضان»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «موافق على التعديلات الدستورية، كونها تعد إصلاح سياسي تحتاجه المرحلة الحالية»، مشيرا إلى أن دستور 2014 جاء في ظروف استثنائية.

وتابع عضو مجلس النواب: «التعديلات تحافظ على مكتسبات دستور 2014 وأضافت عليه ضمانات أكثر»،لافتا إلى أن التعديلات الدستورية تشمل تعديل المادة المتعلقة بالسلطة التنفيذية، فضلا عن زيادة نسبة مقاعد المرأة في البرلمان إلى 25%.