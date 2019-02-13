شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: هيكل لم يكن من «سمعية عبدالناصر» وكان طرفًا شريكًا وليس أداة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، أن الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، كان صاحب أفكار ملفتة كما أنه يتمتع برؤية مستقبلية في كل العصور.

وأضاف «الفقي» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الأربعاء، أنه لم يشعر بالعجز الفكري في حياته إلا أمام هيكل، مشيرًا إلى أن «هيكل» لم يكن يتملق لحاكم أو مسؤول طواله عمره.

وأوضح المفكر السيسي رئيس مكتبة الإسكندرية، أن «هيكل» كان يجدد أفكاره مع كل عصر، ولديه رؤية ثاقبة، وأن لمعانه وتوهج شخصيته جاء بعد عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، لافتًا إلى أنه لم يكن أبدًا من «سمعية عبدالعناصر» ولكنه كان شريكًا وطرفقًا وليس أداة.

ولفت «الفقي» إلى أن الرئيس الراحل أنور السادات، لم يكن قادرًا على التعامل مع شخصية «هيكل» وكان يخشى أن يبتلعه، موضحًا في الوقت نفسه، أن الرئيس الأسبق، حسني مبارك، كان يعلم بمقدار مقالات هيكل، ولذلك ابتعد عن التعامل معه.