شكرا لقرائتكم خبر عن محمود بدر: الشعب صاحب الكلمة في «التعديلات الدستورية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، إن الشعب هو من سيوافق أو يرفض على التعديلات الدستورية المقترحة.

وأضاف بدر، خلال فيديو تم بثه عبر برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى والمذاع على قناة «صدى البلد» خلال مناقشة التعديلات الدستورية في مجلس النواب، أن الانتكاسة الحقيقية هي عودة الدولة إلى عصر الفوضى، وأن تعود الدولة المصرية إلى عصور الفساد، وتعود الدولة إلى شخصيات قامت بإضاعة الدولة المصرية في وقت من الأوقات.

وتابع أنه يؤكد على ضرورة وجود نائب لرئيس الجمهورية، وأنه في السابق لم يكن يتم حث المواطنين على الخروج لإبداء آرائهم في دستور عام 2014 من أجل مواد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في هذا الدستور مؤكدا أن الشعب سيقول كلمته سواء بالموافقة أو الرفض.