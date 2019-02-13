شكرا لقرائتكم خبر عن محمود بدر: الشعب صاحب الكلمة في «التعديلات الدستورية» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، إن الشعب هو من سيوافق أو يرفض على التعديلات الدستورية المقترحة.
وأضاف بدر، خلال فيديو تم بثه عبر برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى والمذاع على قناة «صدى البلد» خلال مناقشة التعديلات الدستورية في مجلس النواب، أن الانتكاسة الحقيقية هي عودة الدولة إلى عصر الفوضى، وأن تعود الدولة المصرية إلى عصور الفساد، وتعود الدولة إلى شخصيات قامت بإضاعة الدولة المصرية في وقت من الأوقات.
وتابع أنه يؤكد على ضرورة وجود نائب لرئيس الجمهورية، وأنه في السابق لم يكن يتم حث المواطنين على الخروج لإبداء آرائهم في دستور عام 2014 من أجل مواد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في هذا الدستور مؤكدا أن الشعب سيقول كلمته سواء بالموافقة أو الرفض.
كانت هذه تفاصيل خبر محمود بدر: الشعب صاحب الكلمة في «التعديلات الدستورية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.