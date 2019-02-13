شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد الحب.. «العين بصيرة.. والإيد قصيرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«عجبتنى كلمة من كلام الورق.. ورد فى ورق سلوفان يا حلوة أهديلك.. وعجبى»، فى هذا اليوم من كل عام، تتصاف كلمات الغزل ويتأنق المحبّون، وتزين محال الورود فى كل مكان، تنتظر زبونها فى «عيد الحب» لتبيع باقات ملفوفة من الزهور، كلُ على حسب طلبه.

يبدأ «عم عبدالعال»- كما ينادونه فى إحدى مناطق الدقى- عرض منتجاته بشكل جذاب داخل وخارج كشكه الخاص «وردة للى بيحب واللى عاوز يحب»، يترقب من بعيد حبيبا لوّعه الاشتياق أو متخاصما يريد إقامة هدنة سلام، لكن الحال تبدل والوضع أصبح صعبًا للغاية: «إحنا فى فترة اللى معاه فيها جنيه بيحاول يحافظ عليه عشان يعرف يصرف على نفسه باقى الشهر، الظروف ما بقتش تسمح للرفاهيات اللى كنا عايشينها زمان، رغم إن الحب مش رفاهية وهدايا الورود تعتبر أكبر تعبير عن العشق والاشتياق».

ويعمل «عم عبدالعال»، هذه الأيام، على تحضير عدة تشكيلات جديدة من «بوكيهات الورود»: «دلوقتى مع اقتراب موعد عيد الحب بدأت أجهز تشكيلات كتير بأسعار مختلفة تبدأ من 50 جنيه وتصل إلى 500 جنيه للبوكيه الواحد، يعنى البوكيه أبو 50، بيبقى ورد بلدى، وده حلو جدًا بس بيبقى حوالى 7 ثمرات من الورود تحيط بمجموعة من الأعشاب الخضراء عشان تديله حجم كبير، وبعدين بيتلف لفة حلوة».