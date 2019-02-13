شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلقي عظة في وادي النطرون: «ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية، مساء الأربعاء، عظته في اجتماع الأربعاء الذي يقام في كنيسة التجلي بمركز لوجوس البابوي بوادي النطرون.

وجاءت العظة بعنوان «ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا».

وترأس البابا أسبوع الصلاة لأجل الوحدة بالمركز بحضور مجموعة من الشباب القبطي في النمسا حيث تقام خلال هذا الأسبوع أعمال أسبوع الصلاة لأجل وحدة المسيحيين برعاية مجلس كنائس الشرق الأوسط ومجلس كنائس مصر.