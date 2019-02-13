شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف القعيد يوافق على التعديلات الدستورية: «من أجل مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الأديب والروائي وعضو مجلس النواب يوسف القعيد، أنه من المهم أن تتوافق التعديلات الدستورية بين الضرورة الملحة والمصالح العليا للبلاد.

وشدد «القعيد»، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور» مساء اليوم الأربعاء، على أن الدستور أب لكل القوانين، ووثيقة جوهرية، لافتًا إلى أن مصر من أقدم بلدان المنطقة التي امتلكت دستورًا.

وأضاف أن البرلمان يقوم بدور عظيم، موضحًا أن جلسة اليوم في البرلمان استغرقت 8 ساعات، ورئيس مجلس النواب أعطى للكل فرصة الحديث عن رأيه.

وأعلن يوسف القعيد، موافقته على التعديلات الدستورية، قائلًا: «أنا موافق من أجل مصر وليس من أجل أي شيء آخر».