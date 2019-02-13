نشرة الحوادث المسائية الأربعاء.. "أب يقتل رضيعته وحظر النشر في الفيديوهات الجنسية"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

أب يقتل رضيعه خنقًا: "مابيحفظش القرآن"

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على عامل، لاتهامه بقتل طفله الذي يبلغ من العمر 10 أشهر، بدعوى عدم حفظه للقرآن في التجمع الخامس.

للتفاصيل اضغط هنا

إصابة 7 أشخاص ومسعف في انفجار أسطوانة بوتاجاز بأسوان

أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز، داخل وحدة سكنية بمنطقة الشيخ هارون وسط مدينة أسوان، كما أصيب مسعف باختناق أثناء نقل المصابين.

للتفاصيل اضغط هنا

بالفيديو.. لحظة دهس ميكروباص لـ"سيدة حامل" في الإسكندرية

في حادث مأساوي، سجلته كاميرات المراقبة، لقيت سيدة حامل مصرعها دهسًا بعدما صدمها ميكروباص بأحد شوارع منطقة الورديان غربي الإسكندرية.

للتفاصيل اضغط هنا

الأمن يضبط صاحب أكاديمية وهمية للنصب على المواطنين

ضبطت مباحث الأموال العامة، أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء مؤسسة وهمية لاستيلائه على مبالغ مالية من المواطنين نظير منحهم شهادات ودورات تدريبية، من أكاديمية إعلامية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.

للتفاصيل اضغط هنا

انتحار شاب لمروره بأزمة نفسية في الشرقية

تخلص شاب من حياته؛ لمروره بأزمة نفسية، بإشعال النار في جسده داخل منزله بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق.

للتفاصيل اضغط هنا

شرطي مفصول وراء سرقة المارة في العمرانية

ألقت قوات الأمن بالجيزة، القبض على أمين شرطة مفصول؛ لاتهامه بسرقة المارة بحجة تفتيشهم وأنه لا يزال مستمرا في الخدمة.

للتفاصيل اضغط هنا

الداخلية تحبط تهريب أدوية محظورة بقيمة 2 مليون جنيه بالسويس

أحبطت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية المدعمة إلى خارج البلاد.

للتفاصيل اضغط هنا

النائب العام يأمر بحظر النشر في قضية "الفيديوهات الجنسية"

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضيتين رقم 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر، و8242 لسنة 2019.

للتفاصيل اضغط هنا

براءة 3 متهمين في قضية "حرق قاعة المؤتمرات" بمدينة نصر

ألغت محكمة الجنايات العسكرية، الحكم الصادة بالمؤبد غيابيا لـ 3 متهمين بالتورط في حرق استاد القاهرة، وقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، واستاد الهدف بمدينة 6 أكتوبر، والمعروفة إعلاميا بـ"تنظيم الوايت نايتس"، وفق أسامة الجوهري، دفاع المتهمين.

للتفاصيل اضغط هنا

إخلاء سبيل ميرهان حسين من قسم الهرم

غادرت الفنانة الشابة ميرهان حسين قسم شرطة الهرم، عقب إنهاء إجراءات الإفراج عنها، إذ قضت ليلة أمس داخل القسم.

للتفاصيل اضغط هنا

السجن 10 سنوات لرئيس حي الموسكي في قضية "رشوة"

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة رئيس حي الموسكي، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وعزله من الوظيفة، على خلفية اتهامه بتلقي رشوة مقدارها 100 ألف جنيه، مقابل تغيير نشاط محل.

للتفاصيل اضغط هنا

السجن المشدد 5 سنوات لرئيس حي الرحاب ومحامي في قضية "رشوة"

عاقبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مدبولي كساب، رئيس حي الرحاب السابق، ومحامي في الشئون القانونية بمدينتي، في قضية "رشوة"، بالسجن 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما.

للتفاصيل اضغط هنا

محامٍ: تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 من قتلة اللواء نبيل فراج

قال المحامي أسامة بيومي، عضو هيئة الدفاع، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"مقتل اللواء نبيل فراج"، إن سجن الاستئناف نفذ -فجر اليوم- حكم الإعدام شنقًا بحق 3 مُدانين.

للتفاصيل اضغط هنا

الأمور المستعجلة تقضي بحل مجلس نقابة الصيادلة

قضت محكمة الأمور المستعجلة، بحل مجلس نقابة الصيادلة، وفرض الحراسة عليها، بعد عقد عموميتين متضاربتين من نقيب الصيادلة الموقوف، ومجموعة من الأعضاء واتخاذ قرارات متضاربة بهما لصالح الطرفين.

للتفاصيل اضغط هنا