إمام "السيدة نفيسة": منعنا الأنشطة التي تنتهك حرمات المسجد خلال الاحتفال بالمولد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور على الله الجمال إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة، إنه جرى تنظيم 9 قوافل دينية بالمسجد وساحاته، خلال الاحتفال بمولدها رضي الله عنها الذي بدأ 6 فبراير الجاري، وتختتم فعالياته اليوم.

وأضاف الجمال في تصريح لمصراوي، الأربعاء، أنه "منع الأنشطة التي تخل بالآداب العامة أو تنتهك حرمات المسجد، وجرى تخصيص مكان خارج المسجد لتناول الأطعمة، ومنع الباعة الجائلين من التجول بالحرم بالفطائر بالتعاون مع رجال الشرطة".

وأشار إلى أنه متواجد على مدار 24 ساعة بالمسجد طوال أيام المولد بصحبة زميله الدكتور محمد طه المراغي.

ومن المقرر أن يحيى الليلة الختامية لمولد السيدة نفيسة، الشيخ محمود التهامي والشيخ ياسين التهامي، نقيب وعميد المنشدين.