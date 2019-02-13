محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:
أعلن النائب السيد حجازي، عضو مجلس النواب، موافقته على التعديلات المقترحة على الدستور، مشيرًا إلى أنها تهدف للمصلحة العامة للبلاد وصالح المواطنين.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لمناقشة تقرير اللجنة العامة، بشأن طلب تعديل الدستور المقدم من عدد ١٥٥ عضوًا بالبرلمان.
وقال حجازى، إن التعديلات المقترحة على الدستور، تأتي انطلاقا من طلبات ومقترحات المواطنين خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه شاهد حراكا شعبيا كبيرا، لتعديل الدستور، خاصة المواد المتعلقة بمدة الرئاسة، ليتمكن الرئيس عبدالفتاح السيسي، من استكمال إنجازاته.
وأضاف أن ما تقدم به النواب من مقترحات، هي مطالب شعبية في البداية، موضحا أنه كان أحد المشاركين في تلك الحملات الشعبية التي طالبت بتعديل الدستور.
وتوقع عضو مجلس النواب، موافقة الشعب المصرى على التعديلات خلال الاستفتاء الشعبي عليه.
ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب، خلال جلسته العامة، غدًا الخميس، على مبدأ تعديل الدستور.
كانت هذه تفاصيل خبر برلماني: شاركت في حملات شعبية لتعديل الدستور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.