برلماني: شاركت في حملات شعبية لتعديل الدستور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

أعلن النائب السيد حجازي، عضو مجلس النواب، موافقته على التعديلات المقترحة على الدستور، مشيرًا إلى أنها تهدف للمصلحة العامة للبلاد وصالح المواطنين.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لمناقشة تقرير اللجنة العامة، بشأن طلب تعديل الدستور المقدم من عدد ١٥٥ عضوًا بالبرلمان.

وقال حجازى، إن التعديلات المقترحة على الدستور، تأتي انطلاقا من طلبات ومقترحات المواطنين خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه شاهد حراكا شعبيا كبيرا، لتعديل الدستور، خاصة المواد المتعلقة بمدة الرئاسة، ليتمكن الرئيس عبدالفتاح السيسي، من استكمال إنجازاته.

وأضاف أن ما تقدم به النواب من مقترحات، هي مطالب شعبية في البداية، موضحا أنه كان أحد المشاركين في تلك الحملات الشعبية التي طالبت بتعديل الدستور.

وتوقع عضو مجلس النواب، موافقة الشعب المصرى على التعديلات خلال الاستفتاء الشعبي عليه.

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب، خلال جلسته العامة، غدًا الخميس، على مبدأ تعديل الدستور.