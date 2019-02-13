برلماني: "قعدت 9 ساعات علشان أوافق على تعديل الدستور رغم سوء حالتي الصحية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال عاطف عبدالجواد، عضو مجلس النواب، إن حالته الصحية سيئة، ولكنه أثر على نفسه وظل 9 ساعات في الجلسة العامة للإدلاء برأيه في التعديلات الدستورية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الثالثة مساء اليوم الأربعاء، لمناقشة تعديل الدستور الذى تقدم به 155 نائبًا من أعضاء ائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر".

وأضاف عبدالجواد: "شفت لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، وبقول للإخوة المتشددين لرفض التعديل، بقولهم انظروا لمصر بنظرة مصرية في حقوق الانسان".

وأوضح: "يعني إيه بنظرة مصرية يعني بظروف مصر وإن الـ100 مليون مصري منتظرين لأكل ومسكن ومشرب، ولـ10 مليون محتاجين لعلاج من فيروس سي".

وأضاف: "كل هذه الأمور تجعلنا ندعم هذا الرجل الذي يشيل مصر في عينه وفوق راسه قائلاً: "أنا قعدت 9 ساعات علشان أوافق على تعديل الدستور".