بالفيديو.. قوافل الداخلية بقريتي الغريزات وأدفا بسوهاج لتقديم المساعدات للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجه قطاع المؤسسات "منظومة أمان" -بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج- قافلة إنسانية استهدفت مناطق "قرية الغريزات بمركز شرطة المراغة، قرية أدفا بدائرة مركز شرطة سوهاج"، تم خلالها توزيع عدد من المساعدات العينية عبارة عن بطاطين وسلع غذائية بالمجان على الفئات الأولى بالرعاية.

كما تم التوجه لـ 20 حالة بمنازلهم بناحية نجع العرب بدائرة مركز شرطة المراغة؛ نظرًا لأن حالتهم الصحية لا تسمح بالانتقال لمنفذ أمان.

يأتي ذلك في إطار الدور الذي تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين.