بالفيديو.. ضبط قطع أثرية نتيجة تنقيب المواطنين عن الآثار بالوايلي والخليفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على عدد من المواطنين أثناء تنقيبهم عن الآثار بمنطقتي الوايلي والخليفة بالقاهرة.
وأسفرت الجهود عن ضبط عددا من القطع الأثرية بحوزة المتهمين، تم التحفظ على المضبوطات والأدوات المستخدمة في الحفر، وتقنين الإجراءات والعرض على النيابة العامة.
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