مصر | شرطة النقل والمواصلات تكشف تفاصيل سرقة أتوبيس نقل عام

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تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط سائق ومحصل قاما بسرقة أتوبيس تابع لهيئة النقل العام .



تبلغ للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بسرقة أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، بتكثيف جهود البحث والتحريات أمكن العثور على الأتوبيس المُشار إليه بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة، وبفحصه تبين الإستيلاء على 2 بطارية خاصة بالأتوبيس.

بإستكمال الفحص لتحديد وضبط الجناة، توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كلٍ من (المدعو/ أحمد.م.س – سن 35 – سائق بأحد الجراجات التابعة للهيئة ، ومقيم بمحافظة القليوبية، المدعو/ أحمد.م.م – سن 27 – محصل بالهيئة بذات الجراج ، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان السلام).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما مبلغ مالي، وبمواجهتهما إعترفا بالإستيلاء على الأتوبيس، وسرقة عدد 2 بطارية وتركه بمكان العثور، والتصرف فيها بالبيع لأحد أصحاب محلات الخردة بدائرة قسم شرطة ثان السلام مقابل مبلغ مالي، وبإرشادهما تم ضبط المسروقات.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.