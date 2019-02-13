شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يطرح التصويت على بقاء «هيئتي الصحافة والاعلام» غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إنه سيطرح خلال جلسة البرلمان، الخميس، أمرًا بالإبقاء على المادتين 211 و212 الخاصتين بالهيئتين الوطنيتين للإعلام والصحافة والمطروح إلغائهما في التعديلات الدستورية المقدمة للتصويت.

جاء ذلك ردا على رغبة النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والاعلام، الذي أكد أنه تواصل مع عدد من زملائه في الائتلاف بشأن رغبته في الإبقاء على المادتين.

وأوضح «هيكل» أن رغبته في الإبقاء على المادتين ترجع إلى أن الهيئتين إداريتان يديران الأموال المملوكة الدولة دون أن يتم توضيح من سيقوم بإدارتهما في حال الإلغاء، وقال: «الأمر ليس له علاقة بعودة وزير الإعلام من قريب أو بعيد، حيث إنه من حق القائمين على السلطة تعيين وزير للإعلام حاليا وممكن أن تلغي الوزارة، مثل وزارة الهجرة التي ألغيت منذ عشرين عاما ثم عادت مرة أخرى».

وأضاف «هيكل»: «للمصلحة العامة أطالب ببقاء الهيئتين، وتحدثت مع زملاء في الإبقاء وأطالب بأن يطرح الأمر الخاص بعودتهما للتصويت»، وعلق «عبدالعال» :«إن إلغاء أي مادة مطروحة للتعديل أمر سهل والمحظور هو أن نضيف مواد جديدة للتعديلات وسنطرح الأمر غدا للتصويت».