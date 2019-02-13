«الأرصاد» تحذر المواطنين من عاصفة ترابية غدًا: «استخدموا الكمامات» (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الغد يشهد حالة من عدم الاستقرار على أنحاء الجمهورية، ونشاطا للرياح المثيرة للأتربة قد تصل إلى العاصفة مع فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد.
وأضاف «عبدالعال»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» المذاع على فضائية «dmc»، أن ذروة الموجة الباردة تصل حدتها بعد غد الجمعة.
ونصح بالابتعاد عن أماكن تجمع الأتربة ومراعاة استخدام «الكمامات» للحفاظ على الجهاز التنفسى.
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