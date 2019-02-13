شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل غرفة عمليات «معلومات الوزراء‏» لمتابعة موقف الأحوال الجوية والأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، تفعيل غرفة العمليات، لمتابعة التأثيرات المحتملة لسوء الأحوال الجوية اعتبارًا ‏من الأربعاء، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور ممثلي الوزارات ‏والهيئات والجهات المعنية بالدولة، وذلك للتنسيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي أحداث طارئة.

وبحسب بيان، الأربعاء، أشارت التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه من المنتظر أن تشهد البلاد اعتبارًا من الأربعاء الموافق ‏‏13 فبراير حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على ‏شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، تصل لحد العاصفة يومي الخميس والجمعة ما يؤدي إلى تدهور ‏الرؤية الأفقية على الطرق، فضلًا عن اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأبيض المتوسط، كما تزيد من الإحساس ببرودة ‏الطقس، وتتكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية وتمتد إلى محافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن ‏القناة ومناطق من سيناء وشمال الصعيد تكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق. ‏

وتتابع غرفة العمليات المركزية الموقف أولًا بأول، وستستمر الغرفة في عملها لحين استقرار الأحوال ‏الجوية، كما يتم متابعة التنبؤات والتحذيرات الصادرة من قِبل كل من الهيئة العامة للأرصاد الجوية ووزارة ‏الموارد المائية والري، ويتم تعميم رسائل الإنذار المبكر إلى جميع المحافظات لاتخاذ ‏الإجراءات المطلوبة، مع التأكيد على تحديث الموقف أولًا بأول بشكل مستمر نظرًا للتغيرات والتقلبات ‏السريعة في الظواهر الجوية.‏

و اتُّخذت جميع التدابير الاحترازية والاستعدادات لمواجهة سوء الأحوال الجوية وحالة عدم الاستقرار، حيث قامت المحافظات بمراجعة جميع ‏إجراءات الاستعداد واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وتفعيل عمل فرق الطوارئ بالمحافظات لمواجهة الحالات الطارئة، ويتم ‏التأكد يوميًا من تأهب المحافظات واستعدادها بكل الإمكانيات لأي تطورات أو تغيرات في حالة الطقس.‏

وفي النهاية، فإن الغرفة ‏‏تهيب بالسادة المواطنين أهمية متابعة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة ‏العامة ‏للأرصاد الجوية باستمرار نظرًا للتقلبات الجوية السريعة، وتوخي الحذر عند صدور أي ‏‏تحذيرات بشأن حالة الطقس واتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية ‏في هذا ‏الشأن. ‏

الجدير بالذكر، أن غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس ‏الوزراء، ‏ تتابع بشكل مستمر ومباشر مع جميع المحافظات عبر شبكة الفيديو كونفرانس للاطمئنان على مدى جاهزية المحافظات والتحقُّق من كفاءة خطة الطوارئ المُعدَّة لهذا الغرض واختبار مدى استعداد وجاهزية المحافظات ‏لمواجهة الحوادث الطارئة والأمطار الغزيرة ورفع درجة الاستعداد وتوافر جميع ‏الإمكانيات والموارد اللازمة بما يضمن التعامل بشكل جيد مع أي آثار سلبية محتملة ‏خلال فترة الرصد والتنبؤ، حيث يتم المتابعة على مدار الساعة وإعداد ‏تقارير دورية بالموقف أولًا بأول وبتنسيق كامل مع جميع الجهات المشاركة.