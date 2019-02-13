شكرا لقرائتكم خبر عن قوافل «البحوث الإسلامية» تواصل انتشارها في محافظة أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت قوافل مجمع البحوث الإسلامية، الأربعاء، انتشارها بقرى ونجوع محافظة أسيوط، خاصة مركز القوصية، ضمن فعاليات حملة «معا ضد العنف والكراهية»، لنشر السلم المجتمعي بين الناس وإقامة علاقات من المحبة والمودة فيما بينهم، ونبذ مشاعر الكراهية والحقد، وغرس الأخلاق الحميدة في نفوسهم، وبيان قيمة وأهمية العفو والتسامح في الإسلام ودوره في استقرار المجتمع وانعكاساته على الأجيال الحالية والقادمة.

وعقدت القوافل برنامجًا توعويًا شاملًا منذ انطلاقها، حيث بدأت فعاليات البرنامج التوعوي بلقاءات مكثفة في المدارس والمعاهد من خلال التحدث في طابور الصباح مع التلاميذ، والالتقاء بالمدرسين ومناقشتهم في مجموعة من القيم التي يحتاج إليها الطلاب في هذه المرحلة العمرية.

كما شمل برنامج القوافل التحرك الميداني والالتقاء بالمواطنين بالتنسيق مع مجلس المصالحات بمركز القوصية، فضلا عن عقد بعض الدروس التوعوية بمساجد قرى ونجوع المحافظة.

ويركز أعضاء قوافل مجمع البحوث الإسلامية خلال تنفيذ برامجهم التوعوية على دعم العلاقات الإنسانية في حياة الناس وبيان أهميتها، وضرورة ضبط السلوك المتبادل في المعاملات البينية فيما بينهم بما يحقق استقرار المجتمع، ويجمع الناس على العمل المشترك تحت راية واحدة تحقق الصالح العام وتخدم الأجيال الحالية والقادمة.