شكرا لقرائتكم خبر عن 27 مارس.. إجراء القرعة الإلكترونية للحج السياحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت غرفة شركات السياحة، أن شركات السياحة مستمرة في تلقي طلبات الراغبين في الحج السياحي حتى 17 مارس، على أن يتم إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار الحجاج يوم 27 مارس المقبل طبقا للضوابط المنظمة للحج هذا العام والتي اعتمدتها وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط.

وبحسب بيان، الأربعاء، طالبت غرفة شركات السياحة من الشركات الاستفادة من التسهيلات التي تضمنتها ضوابط الحج هذا العام خاصة فيما يتعلق بكبار السن وارتباط العائلات.

وأكد باسل السيسي، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، أن الغرفة تواصل جهودها الهادفة لإنجاح موسم الحج هذا العام وتقديم جميع التسهيلات أمام ضيوف الرحمن من عملاء شركات السياحة، موضحًا أن ضوابط الحج حددت شروطًا معينة لتسلّم جوازات الراغبين في أداء مناسك الحج، أهمها ألا يقل سن الرجل عن 25 عاما إلا إذا كان مرافقا لأحد والديه، واشتراط وجود محرم مرافق للسيدات الأقل من 45 عامًا والذي يتم تسجيله معهن في طلب واحد.

وأضاف أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة أن الضوابط تضمنت تسهيلات للأسر وجميع حالات الارتباط العائلي حيث سمحت للعائلة الواحدة بدرجة قرابة من الدرجة الأولى التسجيل في الشركات بحد أقصى خمس أفراد برقم إيصال واحد «ارتباط عائلي فقط» لضمان لسفر جميع أفراد الأسر معا في حالة فوز أحدهم، مضيفًا أن الضوابط تضمنت أيضًا أن يتم وضع قائمة انتظار لكل شركة سياحية بأسماء حجاجها مرتبا تنازليا ليتم بعد إجراء القرعة والاستقرار على العدد النهائي لأعداد المشرفين بتصعيد من يقع عليه الدور من الحجاج لاستكمال العدد المخصص لكل شركة.

وقال علاء الغمري، عضو لجنة السياحة الدينية بالغرفة، إن الضوابط راعت تحقيق جميع التسهيلات للشركات لخدمة المواطنين، كما راعت توفير برامج تناسب كل المستويات والشرائح المجتمعية مع الاهتمام بالمستوى الاقتصادي والبري، مراعاةً لمحدودي الدخل والطلب المتزايد من هذه الشريحة.