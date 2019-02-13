شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للانتخابات» تشكل لجنة لرصد مخالفات الدعاية الانتخابية بأشمون (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت الهيئة الوطنية للانتخابات، تشكيل لجنة لرصد الوقائع التي تقع في دائرة أشمون بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارت الهيئة، بشأن الدعاية الانتخابية، ومراجعة ومراقبة حساباتها، وفقا للكشف المرفق.

كما يتولى الجهاز التنفيذي إعداد مذكرة بما تضمنته تلك التقارير من مخالفات وعرضها على مجلس الهيئة الوطنية للانتخابات، فإنه تبين للمجلس، من الأوراق شخص مرتكب المخالفة أحالها للنيابة العامة.

كما قررت الهيئة الوطنية للانتخابات، بتنظيم ساعة الراحة باللجان الفرعية في الانتخابات التكميلية بالدائرة الخامسة بأشمون المنوفية، وتبدأ ساعة الراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة مساء وحتى الرابعة مساء، ويحق لرئيس اللجنة الفرعية تعديل موعد تلك الفترة، وفقا لظروف العملية الانتخابية، وتيسيرا على الناخبين.