شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصدر قرارًا بالعمل بلائحة شؤون العاملين بهيئة الرقابة النووية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية قرار للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالعمل باللائحة الخاصة بالعاملين بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء يصدر قرارًا بالعمل بلائحة شؤون العاملين بهيئة الرقابة النووية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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