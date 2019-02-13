شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يفوض وزير الإسكان في اختصاصات رئيس الوزراء بإضافة وحذف العقارات (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية، في العدد رقم 6 مكرر «ب» في 11 فبراير 2019، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 343 لسنة 2019، بتفويض وزير الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية في اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في القانون رقم 144 لسنة 2006 في قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه.

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