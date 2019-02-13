شكرا لقرائتكم خبر عن أول تصريحات وزير الإسكان الجديد: «الرئيس طالبنا باستمرار العمل بنفس الكفاءة والتفرغ أكثر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديد، تفاصيل لقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، ورؤيته المستقبلية لتطوير القطاع تماشيا مع رؤية 2030.

وقال «الجزار» في مداخلة هاتفية لـ«نشرة TeN»، عبر فضائية TeN، اليوم الأربعاء، إنه يسعى لإدخال يد التنمية للمدن المصرية، عبر محورين الأول إنشاء مدن الجيل الرابع كإنشاء العاصمة الإدارية لتكون وجهة حاضرية لمصر، والمحور الثاني العمل على تحسين وجه القاهرة من القاهرة لدفع حركة الاقتصاد للأمام.

وأضاف الوزير أنه يسير على درب من سبقه لاستكمال إنشاء المشروعات القومية، متابعا: «فريق عمل واحد يُكمل مجموعة الأعمال المكفلين بها، وعلى رأسها تطوير مدن الجيل الرابع التي يتم إنشائها وعلى رأسها العاصمة الإدارية وبإذن الله سيتم تشييد مدن جديدة بالإضافة لمدن الإسكان الاجتماعي التي تمس شريحة كبيرة من المواطن، ومشروعات المياه والصرف الصحي لتوصيل الخدمة لمرافق كثيرة محرومة».

وأشار إلى أن الوزارة بحاجة لمجهود كبير لاستكمال عمل بدأ منذ 4 أعوام، مضيفا: «ربنا ييسر لنا الحال ونستمر في مسيرة العمل لتحقيق المستهدف».

وعن لقائه بالرئيس السيسي، قال «الجزار»: «الرئيس أكد علينا استمرار العمل بنفس الكفاءة والتفرغ أكثر، والدقة في التنفيذ أكثر، الوطن في مرحلة يحتاج فيها لتضافر الجهود لتحقيق التنمية للدولة، وطالبنا باستثمار العمل كفريق واحد، وعدم تأخير المشروعات».