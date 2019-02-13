السجن المشدد 5 سنوات لرئيس حي الرحاب ومحامي في قضية "رشوة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مدبولي كساب، اليوم الأربعاء، رئيس حي الرحاب السابق، ومحامي في الشئون القانونية بمدينتي، في قضية "رشوة"، بالسجن 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما.

وكانت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، أحالت في وقت سابق "ن.ع" رئيس حي الرحاب، ومدير إدارة الشئون القانونية، للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهما بتلقي وطلب رشوة مقدارها 200 ألف جنيه.

وقال المتهم في تحقيقات النيابة، إنه كان يجلس مع مدير إدارة الشئون القانونية، ومعهما أحد مندوبي إحدى الشركات العقارية الكبرى، لكنها كانت جلسة صداقة ومودة وليس لها علاقة بشئون العمل على حد تعبيره.

وأوضح المتهم أن حقيبة الأموال المضبوطة كانت بحوزة مدير إدارة الشئون القانونية وليست ملكه ولم يتم ضبطه متلبسًا بالأموال.

وألقت هيئة الرقابة الإدارية، في وقت سابق، القبض على "ن.ع ع" رئيس حي المستثمرين الشمالية والرحاب التابع لجهاز مدينة القاهرة الجديدة، (و. ا) مدير إدارة الشئون القانونية بجهاز مدينة الرحاب، عقب حصول الأول بوساطة الثاني على مبلغ 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد ملاك العقارات بمدينة الرحاب مقابل غض الطرف عن المخالفات البنائية بالعقار الذي يملكه، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بإزالتها وكذا السماح للمالك باستكمال تلك الأعمال.