محامٍ: تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 من قتلة اللواء نبيل فراج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قال المحامي أسامة بيومي، عضو هيئة الدفاع، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"مقتل اللواء نبيل فراج"، إن سجن الاستئناف نفذ -فجر اليوم الأربعاء- حكم الإعدام شنقًا بحق 3 مُدانين.

وحسب "بيومي"، فإن المُدانين الثلاثة؛ "م.س"، و"م.ع"، و"ص.ف".

وكانت محكمة النقض، أيدت في 20 يناير 2018، عقوبة الإعدام بحق 3 متهمين، وخففت العقوبة لـ 4 آخرين من الإعدام إلى السجن المؤبد، ورفضت طعن 5 آخرين، وأيدت عقوبتهم بالسجن المشدد 10 سنوات في اتهامهم بقتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة الأسبق يوم 19 سبتمبر 2013 في كرداسة.

وجاء حكم محكمة النقض، بعدما تقدم المتهمون بطعون أمامها، على الحكم الصادر بحقهم من محكمة الجنايات في وقت سابق، بإعدام 7 متهمين وأحكام بالسجن من 10 سنوات للمؤبد لآخرين.

وأسندت النيابة للمتهمين، اتهامات بقتل اللواء نبيل فراج والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها ومقاومة السلطات وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد.

وارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام واستخدام الإرهاب فى تنفيذ تلك الأغراض.​