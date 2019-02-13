ليلة سقوط عصابة "أبو القمصان وأفيونة" لسرق مهمات القطارات في العياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

أحبطت دورية أمنية محاولة تشكيل عصابي لسرقة أجزاء من جرار قطار متوقف بمنطقة التخزين بمركز العياد، جنوب محافظة الجيزة.

البداية أثناء مرور ملازم أول مصطفى كمال زكي الضابط بوحدة مباحث مركز العياط، تمكن من ضبط "أبو القمصان"، 44 سنة، مسجل خطر فئة "ج" سرقات عامة، سبق اتهامه في 26 قضية، و"أفيونة" 19 سنة، عاطل سبق اتهامه في قضية سرقة "عادل.ع"، 41 سنة، عامل، أثناء سرقتهم أجزاء من جرار قطار متوقف بمنطقة التخزين بناحية قرية المساندة.

عُثر بحوزتهم على "4" تيل فرامل قطار، 2 مسمار، سلم جرار، مجموعة مفكات مختلفة الأحجام"، وأمام العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث العياط والبدرشين، اعترفوا أنهم كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقة مهمات السكك الحديدية.

وحرر العميد ياسر يوسف مأمور قسم العياط محضرا بالواقعة، أحاله اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.