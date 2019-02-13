وزير الإسكان يعقد اجتماعه الأول مع قيادات هيئة المجتمعات العمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الأول مساء الأربعاء، مع قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وشهد الاجتماع متابعة موقف خطة العام المالي الحالي، والموقف التنفيذي للمشروعات المنفذة بالمدن الجديدة، خاصة مدن الجيل الرابع.
وشدد الجزار، خلال الاجتماع، على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، وكذا مشروعات المرافق والخدمات، مع ضرورة الاهتمام بجودة التنفيذ.
وخلال الاجتماع تم استعراض خطة طرح عدد من وحدات مشروعي "سكن مصر وجنة"، والتي سيتم الإعلان عنها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما كلف وزير الإسكان نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإعداد تقرير وافٍ عن موقف كل المشروعات المنفذة، وبرامج زمنية لتنفيذ متابعتها
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