مصر تشارك في فعاليات مجلس وزراء المياه الأفارقة برواندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

شاركت الدكتورة تهاني سليط رئيس الإدارة المركزية للتعاون الخارجي بقطاع مياه النيل وعضو اللجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء المياه الأفارقة عن إقليم شمال أفريقيا، نيابة عن وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي في اجتماع الجمعية العمومية الحادية عشرة بكيجالي عاصمة رواندا، حيث شهد الاجتماع تسليم رئاسة المجلس من تنزانيا إلى الجابون، بالإضافة إلى الجلسة الختامية وتوقيع التقرير النهائي للاجتماع وتوصياته.

يأتي ذلك تزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، وفي إطار حرص مصر على التواجد في الفعاليات والمنتديات الإقليمية والدولية، بما يتيح التواصل مع الوزراء الفاعلين في الإقليم والقارة الإفريقية.

وذكر بيان لوزارة الري، اليوم الأربعاء أن أهم التوصيات تمثلت في الانتهاء من الخطة الخمسية التنفيذية للمجلس، والعمل بجدية نحو تحقيق رؤية إفريقيا للمياه 2025 وأهداف التنمية المستدامة للمياه وهي المياه والصرف الصحي للجميع، و دعم المجلس للسنغال في الإعداد لمنتدى المياه العالمي الذي سيعقد في داكار عام 2021 لاستغلال المنتدى كمنبر لإفريقيا لعرض تحدياتها وإيجاد الدعم لحلها.

وخلال الاجتماع، تم نقل دعوة مصر لكافة الوزراء والشركاء الأفارقة للمشاركة في أسبوع القاهرة الثاني للمياه في الفترة 20 - 24 أكتوبر 2019.

كما شاركت الدكتورة تهاني سليط أيضا في اجتماعات اللجنة الفنية الاستشارية للمجلس، حيث تناولت الاجتماعات مناقشة تطوير الخطة التشغيلية الاستراتيجية الخمسية للمجلس، بالإضافة إلى الانتهاء من جدول الأعمال والتقرير النهائي للجمعية العمومية الحادية عشرة.