ضبط راكب أخفى 25 "أيفون" على جسده بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب هواتف محمولة، أخفاها راكبًا مصرياً على جسده مستخدما لاصقًا لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها داخل الأسواق وتحقيق مكاسب مادية. وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء انهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة القادمة من الرياض، اشتبه محمد يوسف مأمور اللجنه في راكب مصري لكثرة تردده وقدومه من دبي والرياض كترانزيت، وبتفتيش أمتعته الشخصية وتفتيشه ذاتيا تبين وجود 25 هاتفًا محمولا ماركة "أيفون" ملفوفة بين طيات ملابسه وعلى جسده. وقرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي.

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