"لم نجد سوى أواني فخارية".. قرار وزاري بتجريد قطعة أرض بالدقهلية من أثريتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر مساء الأربعاء، قرارًا للدكتور خالد العناني وزير الآثار، بإخراج قطعة أرض بمنطقة تل آثار المقدام بمحافظة الدقهلية وتسليمها للوحدة المحلية بميت الفرماوي لإقامة مدارس عليها.

وجاء بالمذكرة الإيضاحية للقرار، أن قطعة الأرض تبلغ فدانين و10 قراريط وسهمًا واحدًا بتل آثار المقدام بمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية وجرى تسجيلها في عداد الآثار ، غير أن أعمال الحفر لم تسفر عن وجود آثار ثابتة بينما عثر على بعض الأواني الفخارية بعضها سليم بطريقة عشوائية وجرى تسليمها في مخازن الوزارة.

ورأت اللجنة الفنية بوزارة الآثار عدم أهمية الاحتفاظ بهذه المساحة وأنها من الأراضي المستغلة بالزراعة ومنخفضة على مستوى التل الأثري من متر ونصف إلى مترين تقريبًا.

وتقدمت الوحدة المحلية بميت الفرماوي بطلب لإخراج قطعة الأرض لإقامة مدارس وجرى معاينتها في يوليو 2012، ووافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية على الإخراج وتسليم الأرض للوحدة المحلية.