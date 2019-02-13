مصر | تنفيذ حكم الإعدام في 3 متهمين من أصل 7 بقضية مقتل اللواء نبيل فراج (أسماء)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تنفيذ حكم الإعدام في 3 متهمين من أصل 7 بقضية مقتل اللواء نبيل فراج (أسماء) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المحامي أسامة بيومي، أن سجن الاستئناف قام فجر اليوم بتنفيذ حكم الإعدام شنقاً في ثلاث متهمين من أصل 7 متهمين بقتل اللواء نبيل فراج في أحداث كرداسة، وهم كل من محمد سعيد فرج وشهرته محمد القفص 43 سنة ومحمد عبد السميع حميدة وشهرته أبو سمية وصلاح فتحي حسن.

كانت قد قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسين قنديل بإعدام 7 متهمين في قضية مقتل اللواء نبيل فراج وهم، محمد سعيد فراج وشهرته محمد القفص 43 سنة ومصطفى محمد حمزاوى 29 سنة "محبوس"، وأحمد محمد محمد الشاهد 33 سنة حاسب "محبوس"، وشحاتة مصطفى محمد وشهرته شحات رشيدة 28 سنة "محبوس" وصهيب محمد نصر الدين فرج الغزلانى، محمد عبد السميع حميدة وشهرته أبو سمية "محبوس" وصلاح فتحي حسن.

كما قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين، بالسجن عشر سنوات، وهم وعبد الغني العارف باللة ابراهيم وجمال محمد امبابي ووليد سعد أبو عميرة واحمد المتولي السيد جابر، كما قضت ببراءة فرج عبدالحافظ.

كانت النيابة العامة قد احالت المتهمين بالقضية وعددهم 13 متهما هم : محمد سعيد فراج وشهرته محمد القفص 43 سنة. ومصطفى محمد حمزاوى 29 سنة "محبوس"، وأحمد محمد محمد الشاهد 33 سنة حاسب "محبوس"، وشحاتة مصطفى محمد وشهرته شحات رشيدة 28 سنة "محبوس" وصهيب محمد نصر الدين فرج الغزلانى 20 سنة طالب وفرج السيد عبد الحافظ ومحمد عبد السميع حميدة وشهرته أبو سمية "محبوس" وعبد الغني العارف باللة ابراهيم وجمال محمد امبابي وصلاح فتحي حسن ووليد سعد ابو عميرة واحمد المتولي السيد جابر واحمد عبد الحميد السيد وذلك لاتهامهم بقتل اللواء نبيل فراج والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها ومقاومة السلطات وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد.

وأسندت للمتهمين ارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام واستخدام الإرهاب فى تنفيذ تلك الأغراض كما أسندت لهم النيابة تهم قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل ضباط وأفراد شرطة وإحراز أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات ومتفجرات وتصنيعها ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة اتصالات بدون تصريح لاستخدامها فى المساس بالأمن القومى للبلاد.